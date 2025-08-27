A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Câmara discute PEC da Blindagem a pedido do presidente Hugo Motta

Proposta prevê restrições a investigações criminais contra parlamentares sem aval do Congresso.

Por Fernanda Pereira

27/08/2025 às 12:16

Ver resumo

Foto: Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta quarta-feira (27/8) a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como Blindagem ou das Prerrogativas. A proposta estabelece que parlamentares só possam ser investigados criminalmente com autorização da própria Casa.

PUBLICIDADE

“É uma demanda que reflete o espírito da Câmara. Há um sentimento, entre diferentes partidos, de que a atividade parlamentar precisa ser melhor dimensionada do ponto de vista legal”, afirmou Motta.

Leia mais: Marcel van Hattem critica postagem de Hugo Motta, que anunciou Omar Aziz no comando da CPMI do INSS antes da votação

PUBLICIDADE

O presidente destacou que a discussão da PEC não deve ser interpretada como retaliação a outros Poderes, mesmo diante da tensão institucional com o Supremo Tribunal Federal (STF). “Algumas decisões, em nossa visão, têm extrapolado garantias previstas. Isso tem causado desconforto entre os parlamentares. Não se trata de medida de retaliação ou reação a qualquer poder”, disse.

A votação da proposta, apresentada originalmente em 2021, está prevista para esta quarta-feira na Câmara.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

PT prepara ampla cobertura para julgamento final de Bolsonaro no STF

Partido transmitirá sessões ao vivo na TVPT e redes sociais.

há 6 minutos

Polícia

Urgente: Ex vereador é baleado e filho é morto a tiros dentro de carro em atentado no interior do Amazonas

Ataque na Avenida Amazonas gerou comoção.

há 23 minutos

Manaus

Casal ‘sem vergonha’ é flagrado fazendo sexo na praia da Ponta Negra, em Manaus; veja

Cena inusitada gera polêmica e chama atenção dos frequentadores da praia.

há 45 minutos

Política

Alberto Neto detona ditadura de Moraes e reforça chamado para ato bolsonarista no 7 de setembro em Manaus

Ato bolsonarista acontece às 16h do dia 7 de setembro, na Ponta Negra, em Manaus; país também vai às ruas.

há 1 hora

Manaus

Paciente com morte cerebral mantém respiração e batimentos após desligamento de aparelhos em hospital de Manaus

Família surpreendeu com caso que desafia protocolos de morte encefálica.

há 1 hora