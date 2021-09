Câmara Federal fiscalizará recursos liberados pelo governo para combater pandemia no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara Federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), vão fiscalizar como foram usados os recursos federais no combate à pandemia do coronavírus no Amazonas.

A intenção é descobrir onde o governo do Estado aplicou os recursos destinados à Saúde, entre os anos de 2019 a junho de 2021. Segundo o relatório divulgado pela Policia Federal, a suspeita é que tenham sido desviados R$ 22,8 milhões na Saúde Pública do Amazonas durante a pandemia.

A proposta de fiscalização foi aprovada hoje (29/09), por unanimidade, pelos deputados que integram a CFFC. O autor da matéria é o deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), e o relator é o deputado Delegado Pablo (PSL-AM).

Ao defender a aprovação do projeto, Pablo lembrou aos demais parlamentares os momentos de terror vividos pelo povo do Amazonas. “A fiscalização é necessária, pois todos sabem o quanto nosso Estado foi atingido pela pandemia. O Amazonas virou noticia em todo o mundo por causa de milhares de mortes”, afirmou.

Pablo disse que se o Amazonas fosse um país, seria o país que mais sofreu no mundo com a pandemia. “Seríamos o país com mais casos, mais óbitos e, talvez, com mais descaso da administração local”, comparou.

Nos próximos dias, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal divulgará como será feita a fiscalização nas contas do governo do Estado e prefeituras relativas aos repasses da União.