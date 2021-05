Câmara instala hoje comissão para mudar regras eleitorais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve instalar a comissão especial que vai discutir o mérito da reforma política nesta terça-feira (4) para mudar regras eleitorais. A proposta prevê a instituição do voto majoritário para vereadores, deputados estaduais e federais, o chamado voto distritão, no qual são eleitos os legisladores mais votados, independentemente do voto nos partidos.

O tema é polêmico e pode se arrastar até setembro, data considerada limite para a aprovação da reforma política na Câmara. Afinal, pelas regras eleitorais, para seus efeitos valerem nas eleições de 2022, uma proposta que altera a legislação precisa ser aprovada nas duas Casas do Congresso até outubro, um ano antes do pleito. Além do voto distritão, outros assuntos devem ser debatidos.

Um deles diz respeito a mudanças na cláusula de barreira, instituída com a Emenda Constitucional nº 97/2017. Também chamada de cláusula de desempenho, esse instrumento foi criado para impor penalidades a partidos que não atingirem uma representação mínima. Na prática, foi criado para reduzir o número de legendas políticas no país.

A volta das coligações em eleições proporcionais — para vereador, deputado estadual e deputado federal — também pode ser debatida dentro da reforma política. Há uma pressão política grande, sobretudo de partidos menores, em se aprovar isso. Inclusive, chegou a ser tratado como “moeda de troca” durante as eleições da Mesa Diretora da Câmara.

O que pensa Arthur Lira sobre a reforma política

Além da mudança do sistema eleitoral, do congelamento da cláusula de barreira e da volta das coligações proporcionais, outro assunto que pode ser discutido é o da antecipação da chamada janela partidária, prazo que os legisladores eleitos no sistema proporcional têm para mudar de legenda, de olho nas eleições. Atualmente, a janela ocorre entre março e abril no ano eleitoral.

A ideia dos parlamentares é antecipar a janela partidária para outubro do ano pré-eleitoral, ou seja, um ano antes. Foi o que afirmou o próprio Arthur Lira, em entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV, no domingo (2). “Pode ser que mude o prazo de filiação, volte para outubro, um ano antes”, afirmou.

O presidente da Câmara afirmou que a reforma política deve ter a comissão instalada na “terça-feira (4) ou quarta-feira (5)”, e disse não acreditar em mudanças “muito drásticas” do atual modelo. “Talvez uma mudança, duas ou três, básicas”, destacou. “Pode ser que mude aquela última vaga com relação a quem não atingiu o coeficiente [para] conseguir fazer membros do Congresso ou das Câmaras e Assembleias”, disse.

Lira confirmou a existência de uma “discussão muito forte” sobre o sistema. Também reconheceu que a pauta pode transcorrer por meses, com prazo para o amplo debate na Câmara. “Mas todas essas discussões terão tempo hábil de discussão agora, do começo de maio até outubro”, destacou.

Fonte: Gazeta do Povo