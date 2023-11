Câmara prepara CPI focada em crianças e adolescentes

A Câmara dos Deputados se prepara para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que terá como foco a investigação do tráfico infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa foi liderada pelo deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), que entregou esta semana ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), um requerimento contendo as 172 assinaturas necessárias para iniciar os trabalhos da comissão.

O compromisso foi firmado pelo presidente Lira para realizar a leitura do ato de instalação da CPI no início do próximo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Política em Debate: As Decisões que Moldam Nosso Futuro Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

“A iniciativa surgiu após a repercussão do filme ‘O Som da Liberdade’, que destaca o drama de crianças vítimas do tráfico infantil na Colômbia. Como presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Família, analisei os dados referentes ao Brasil. Em média, 50 mil crianças são vítimas do tráfico infantil anualmente. Estamos em segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual. Isso é alarmante”, destacou Fernando Rodolfo.

A intenção da CPI é aprofundar a investigação, levando em consideração a gravidade do problema e a necessidade urgente de implementar ações efetivas para combater o tráfico de crianças e a exploração sexual no país. A expectativa é de que a comissão possa esclarecer a extensão do problema e propor soluções para mitigar essa realidade devastadora que afeta milhares de jovens no Brasil.