Campanha pela reeleição de Roberto Cidade vai a Humaitá, Lábrea e às zonas Norte e Sul de Manaus

Humaitá e Lábrea receberam as atividades de campanha do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta sexta-feira (23). Nos municípios, o parlamentar realizou carreata, reunião política e participou de um grande comício.

Em Humaitá, Cidade compôs a comitiva do governador Wilson Lima, que concorre à reeleição e anunciou que, até o final deste ano, o Hospital Regional de Humaitá passará a contar com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Nos momentos mais críticos da pandemia, o prefeito Dedei Lobo e eu conversamos sobre as dificuldades de não ter leitos de UTI e, com certeza, essa melhoria confirmada pelo nosso governador fará com que Humaitá passe para outro patamar na oferta de serviços de saúde. Quem ganha é a população”, reforçou o deputado estadual.

Além de participar de uma grande carreata por algumas das principais ruas de Humaitá, Cidade também participou do comício, realizado na área central do município. “Estamos de volta à Humaitá para reforçar nosso desejo de permanecer trabalhando na Assembleia Legislativa para que as melhorias continuem a chegar. Nosso mandato é construído assim, à base de muito diálogo, de interação com os gestores e escutando a população. Peço a vocês mais um voto de confiança neste cabôco aqui, que ainda tem muito a contribuir com o nosso Estado. Aqui é compromisso e trabalho pelo Amazonas. Roberto Cidade, 44.555. Confirma”, falou.

Em Humaitá, o governador falou ainda sobre a entrega do Anel Viário de Humaitá, dos investimentos em saúde, na ordem de R$ 35 milhões; da modernização na iluminação pública do município com a instalação de lâmpadas de LED, fruto de R$ 8 milhões de investimentos e do Auxílio Estadual Permanente, que beneficia 3.741 famílias humaitaenses, mensalmente, com R$ 150 mensais. Uma injeção de R$ 561.150 por mês na economia.

Lábrea

Em Lábrea, Cidade foi recepcionado por mais de 400 pessoas em uma reunião política. Aos apoiadores, o parlamentar apresentou algumas de suas propostas de campanha e falou de sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa. O reforço ao trabalho do candidato à reeleição foi feito pelo vereador, Hélio Camurça.

“Conheço o deputado Cidade, o compromisso dele com o Amazonas, o grande trabalho que vem realizando na Assembleia Legislativa e tenho certeza de que continuará fazendo. O deputado Cidade é um amigo do povo de Lábrea e nós saberemos reconhecer esse trabalho. Peço aos meus irmãos, aos meus amigos de Lábrea para que deem mais uma oportunidade ao deputado Roberto Cidade, para que ele continue a fazer o excelente trabalho que vem realizando. Lábrea está com Roberto Cidade”, disse o vereador Camurça.

Manaus

Em Manaus, a campanha do deputado Roberto Cidade manteve reuniões nos bairros Japiim e Jorge Teixeira (zonas Sul e Leste, respectivamente) e caminhadas na zona Norte. No Jorge Teixeira, a reunião foi comandada pela esposa do deputado Roberto Cidade, Lílian Cidade.

“O deputado Cidade não está aqui porque está cumprindo agenda de campanha em municípios do Sul do Amazonas, mas venho aqui hoje para falar do trabalho que ele tem realizado na Assembleia. O deputado Cidade é comprometido em trabalhar pelo Amazonas, é atuante, responsável e tem dedicado sua vida em fazer o melhor no cargo que a população concedeu a ele. Tenho certeza de que ele está ainda mais preparado, conhece mais o nosso Estado e vai fazer ainda mais pelo nosso povo. Em nome dele agradeço a todos que estão aqui e peço que deem mais uma oportunidade para que ele possa mostrar que ainda tem muito a fazer pelo Amazonas”, afirmou.