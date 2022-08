Candidato a deputado federal, Rodrigo Sá se destaca pelo engajamento dos apoiadores na convenção do Governador

Redação AM POST

A Convenção Estadual do União Brasil que oficializou, nesta quinta-feira (04), a candidatura da chapa Wilson Lima (UB)/Tadeu de Souza (Avante) ao governo do Amazonas chamou atenção pela multidão de pessoas e as torcidas organizadas que empunham bandeiras e até gritos de guerra. Foi o caso da “galera” do delegado Rodrigo Sá, que lançou seu nome a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), fortalecendo a base do governador nesse início de caminhada nas Eleições 2022.

“Olha nossa galera fazendo barulho! A expectativa é a melhor possível. Estou entrando num processo político agora, acreditando em uma política diferente, onde o candidato fala a verdade para a população. Não aquela política do ‘toma lá da cá’. Estamos fazendo política genuína, e que leve de fato melhorias para a população amazonense”, afirmou Rodrigo.

Para Rodrigo, esse engajamento em sua campanha é consequência do que ele tem desenvolvido, principalmente tendo feito parte do governo Wilson Lima. “A gente fez um trabalho muito forte à frente do Detran-AM com os programas sociais, junto ao governo levando melhoria e cidadania às classes que mais precisavam, por todo o Amazonas. E onde nós chegamos é notório que estamos colhendo frutos muito poderosos neste sentido, em todos os municípios do Amazonas”, ressaltou.

Mais cedo, Rodrigo participou da Convenção do seu partido e, ao lado do presidente do PL, Alfredo Nascimento, e de nomes como a deputada estadual Terezinha Ruiz (PL), oficializou o apoio à candidatura do Coronel Menezes (PL) ao Senado.