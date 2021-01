Candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira firma compromisso com a ZFM

Redação AM POST

O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), em sua agenda em Manaus, visitou a fábrica da Honda, onde ele se comprometeu com a defesa das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e dos empregos dos amazonenses. Entre os presentes, os deputados federais amazonenses Marcelo Ramos (PL-AM) e Delegado Pablo (PSL-AM).

Continua depois da Publicidade

“Na Câmara, queremos fazer uma verdadeira gestão democrática, dando voz a todo o conjunto de deputados e deputadas. Estamos ouvindo todos os deputados em suas bases, independentemente da cor ideológica”, disse Lira.

Já Marcelo Ramos, indicado pelo PL a 1º vice-presidente na chapa de Lira, disse que a agenda em Manaus, buscará, também, reunir com a bancada amazonense para discussão de ações de combate à Covid .

“Vamos nos reunir com os deputados Bosco Saraiva, Silas Câmara, Átila Lins, Sidney Leite, capitão Alberto Neto e Delegado Pablo, prefeitos e governador para definir como ajudar o Amazonas neste período tão grave”, revelou Ramos.

Continua depois da Publicidade

Hoje, ainda, haverá um jantar na casa do senador Omar Aziz, com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, além dos deputados que acompanham a comitiva de Lira. Nesta quinta-feira, 8h30, o deputado Arthur Lira concede coletiva à imprensa via live para destacar as principais ações caso vença as eleições no dia 1º de outubro.

* Com informações da assessoria de imprensa