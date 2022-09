Candidato à reeleição, Roberto Cidade apresenta propostas de campanha para eleitores das zonas Leste e Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

A 10 dias das eleições, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição, tem intensificado as agendas de campanha. Nesta quarta-feira (21), o atual presidente da Assembleia da Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) esteve no São José, Mauazinho, Zumbi e Parque das Laranjeiras.

Aos moradores, Cidade recordou iniciativas suas em forma de requerimentos e emendas, falou sobre votações comandadas por ele na presidência da Aleam e apresentou algumas de suas propostas nas áreas de proteção à mulher, à criança e ao adolescente; empreendedorismo, saúde, educação e consumidor.

“Me sinto ainda mais preparado para estar na Assembleia Legislativa trabalhando pelo povo do meu Estado. Peço o voto de confiança de vocês, que possam falar do nosso nome, do nosso mandato para os vizinhos, familiares e amigos, que consigam mais um voto no Roberto Cidade. Em 3 anos e 9 meses, apresentamos na Assembleia 263 projetos de lei, tivemos 107 leis aprovadas e repassamos, entre 2020 e 2022, R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural. Ainda temos muito a contribuir, por isso peço que no dia 2 de outubro confirmem o 44.555, Roberto Cidade”, disse.

Morador do Mauazinho, Marcos Lima, pediu para que o deputado Cidade possa interceder para que o local ganhe mais espaços de cultura, esporte e lazer. “Sou da opinião de que se houver mais espaços de esporte e lazer, nossos jovens terão menos tempo para estar no ócio e serem alvos da criminalidade. Educação e ocupações sadias precisam andar lado a lado. Solicitei ao deputado Cidade e tenho fé de que ele vai conseguir nos ajudar nisso. Precisamos de parlamentares que olhem para a população e o deputado Cidade é um desses que nos representa”, disse.

Já no Zumbi, as demandas foram quanto à melhoria na infraestrutura e nos serviços de transporte e saúde. O parlamentar lembrou do papel importante da Assembleia Legislativa para viabilizar os serviços de infraestrutura que estão sendo executados na capital e interior.

“Quando chegou o pedido de liberação de recursos para o Asfalta Manaus e serviços de infraestrutura nos municípios do interior nós aprovamos de imediato. É por isso que as obras estão acontecendo. Sabemos que, embora muito tenha sido feito, ainda há muito a ser realizado. Nosso compromisso é o de continuar trabalhando para que as coisas aconteçam. Há determinação e vontade pra isso. Peço que possam me dar mais uma oportunidade para continuar representando o nosso Estado na Assembleia Legislativa. Aqui há compromisso com o Amazonas”, finalizou o candidato.