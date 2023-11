Candidato argentino, Milei diz que se eleito não se reunirá com Lula por considerá-lo “comunista” e “corrupto”

O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, causou polêmica ao afirmar que, se eleito, não se reunirá com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por considerá-lo “comunista” e “corrupto”. A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornalista peruano Jaime Bayly, e tem gerado repercussão tanto no Brasil quanto na Argentina.

Durante a entrevista, Milei foi questionado sobre a possibilidade de manter relações diplomáticas com o governo brasileiro e se reunir com Lula. O candidato libertário respondeu de forma contundente, afirmando que não se reunirá com o ex-presidente brasileiro por considerá-lo um “comunista” e um “grande corrupto”, fazendo referência ao período em que Lula esteve preso por corrupção.

Além de afirmar que não se reunirá com Lula, Milei também declarou que, se eleito, cortará as relações diplomáticas entre Buenos Aires e Brasília. No entanto, ao ser questionado sobre o possível impacto dessa decisão nas relações comerciais entre os dois países, o candidato desconversou, afirmando que os indivíduos poderão fazer transações comerciais com quem quiserem, mas como chefe de Estado, ele só se reunirá com os Estados Unidos, Israel e o “mundo livre”.

Redação AM POST*