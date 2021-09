Candidato de Lula nas eleições de 2022, Omar Aziz participa da inauguração de nova sede do PT no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), que é apontado como candidato do ex-presidente Lula ao Senado no Amazonas nas eleições de 2022, participou por vídeo chamada nesta segunda-feira (13), do evento de inauguração da nova sede do PT no Amazonas, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus. Além dele o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos também esteve presente.

Continua depois da Publicidade

Por vídeo, Omar, parabenizou o PT pela reinauguração e afirmou que o partido tem uma bonita história no estado e desejou sorte aos petistas. Ele ainda reafirmou a união de todos contra o nazismo e o fascismo.

Marcelo Ramos, por sua vez, discursou contra o governo Bolsonaro. O deputado federal iniciou a carreira política pelo PCdoB e foi Superintendente Municipal de Transportes Urbanos, durante à prefeitura de Serafim Corrêa (PSB).

De acordo com interlocutores, o PT não terá nenhum candidato pela legenda em 2022 no Amazonas, o que favorece um apoio direto de Lula a Omar Aziz, que já assume posição de embate com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), principal adversário político de Lula na próxima eleição.

Continua depois da Publicidade

Ao que tudo indica devem estar juntos no mesmo palanque em 2022: Omar, Marcelo Ramos, Lula e a ex-senadora Vanessa Graziottin (PcdoB).