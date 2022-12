Candidato que já foi preso consegue vaga de deputado após Lewandowski autorizar ‘retotalização’ de votos

Redação AM POST*

O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorizou uma retotalização de votos na disputa eleitoral de Pernambuco. Dessa forma, o então candidato Lula Cabral (Solidariedade) tornou-se deputado estadual eleito, informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

TSE deferiu o registro de candidatura a deputado estadual de Cabral, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Nas eleições deste ano, ele obteve 34.798 votos, o suficiente para ser eleito para Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), mas estava com a candidatura impugnada até então. Político, passou quase três meses preso em 2019 por suspeita de participação no desvio de R$ 92,5 milhões do fundo previdenciário do município.

Com essa decisão da Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco (TRE-PE) realizou uma nova totalização dos votos para deputado estadual nas eleições 2022.

Lewandowiski, “determinou a imediata retotalização dos votos”, disse o TRE.