Candidatura de Daniel Almeida é abraçada por multidão nos bairros da Zona Leste de Manaus

O candidato a deputado estadual Daniel Almeida (Avante) participou, nessa terça-feira (13), de uma caminhada e mega reunião nas ruas dos bairros São José 2, São José dos Campos e Colina do Aleixo, na zona Leste. Moradores do Zumbi, Coroado, Jorge Teixeira, Tancredo Neves e Colônia Antônio Aleixo prepararam uma reunião com pouco mais de três mil pessoas. Tadeu de Souza, candidato a vice-governador na chapa de Wilson Lima (UB), esteve ao lado de Daniel, ouviu atentamente a comunidade e recebeu o carinho da população.

Em todas as ruas e becos da comunidade, Daniel ouviu as reivindicações dos moradores da região e aproveitou para agradecer o carinho de todos que depositaram confiança na campanha do 70070. “Só tenho a agradecer a todos que estiveram nessa caminhada. Vou ser um político diferente, quero estar sempre próximo do povo, como sempre estou. Agradeço ao meu pai, que sempre me ensinou e educou a conversar com qualquer pessoa de igual para igual”, frisou Daniel.

Morador do bairro São José, Raimundo Nonato Carvalho, 52, garantiu o voto de confiança em Daniel. “A sinceridade e o “gente como a gente” é que me faz acreditar nele. Conheço a história dele e do David Almeida, e sei que ambos têm a vontade de ajudar o próximo realmente”, declarou o aposentado.

Daniel finalizou a caminhada em um grande comício na rua Rosarinho, bairro São José 1. Moradores do Zumbi, Coroado, Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo e de todo o complexo do São José operário acompanharam atentamente as palavras de Daniel. “Agradeço pela oportunidade de apresentar as minhas propostas. Sou grato pela dedicação e confiança dada por todos da zona leste”, concluiu.

Para a dona de casa Edna Cunha, 62, o atual momento político do Amazonas será melhorado com o real compromisso dos novos políticos. “Sinto que com o Daniel o trabalho vai melhorar. Acompanho alguns deputados que só fazem reclamar, mas pouco fazem pela população. Fiquei feliz de ter conhecido esse jovem. Acredito em um bom trabalho pelo nosso povo”, finalizou.