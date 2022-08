Candidatura de Pauderney Avelino a deputado Federal é registrada no TRE

Redação AM POST

O presidente regional do União Brasil, Pauderney Avelino, teve sua candidatura a deputado federal registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para a disputa das eleições deste ano.

Pauderney foi deputado federal por seis mandatos, secretário de desenvolvimento econômico do Amazonas em São Paulo, e duas vezes secretário de Educação de Manaus. Em 2022, pela necessidade de uma defesa mais firme e sólida em favor dos empregos gerados pela Zona Franca de Manaus (ZFM) e do desenvolvimento econômico do estado, Avelino coloca seu nome à disposição da sociedade para assumir o sétimo mandato na Câmara Federal.

“Estamos à disposição da sociedade para o Amazonas voltar a ter força no Congresso Nacional, para que os nossos incentivos sejam preservados e a nossa economia seja fortalecida. Vamos continuar trabalhando para trazer ainda mais melhorias para a educação e contribuir para a estruturação da saúde do nosso Estado. Minha bandeira é o Amazonas e com isso eu não brinco. Vou sempre defender os interesses do nosso povo tanto na capital, quanto no interior, e o desenvolvimento de todo Amazonas”, afirmou Pauderney.

O partido que preside, o União Brasil, está coligado com o Avante, PL, Republicanos, PP, PTB, PSC, PRTB, PMN e Patriota. Tem como candidato à reeleição o governador Wilson Lima e candidato a vice-governador, Tadeu de Souza (Avante).

* Com informações da assessoria de imprensa