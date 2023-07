Capitão Alberto Neto é cobrado a pagar R$ 232,9 mil em dívidas da campanha eleitoral de 2022

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) está sendo cobrando a pagar dívida no valor de R$ 232.983,78 referente a irregularidades em sua prestação de contas nas eleições de 2022, que foram julgadas desaprovadas pela Corte Eleitoral e transitou em julgado (sem direito a recurso) no dia 6 de março de 2023, com a determinação da devolução da quantia aos cofres públicos.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) Jorge Lins, deferiu a solicitação intimou o deputado na última sexta-feira (21) a quitar o débito junto ao Tesouro Nacional.

De acordo com o documento a Advocacia-Geral da União pediu o “cumprimento definitivo da sentença”, “bem como a intimação do devedor para que promova no prazo legal o pagamento dos valores em petição”.

Alberto Neto tentou reverter a decisão por meio de um embargo de declaração, mas o recurso foi rejeitado pela Corte Eleitoral.

A reportagem do Portal AM POST procurou o deputado, por meio de sua assessoria de imprensa, e pediu um posicionamento sobre o caso mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Redação AM POST*