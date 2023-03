Capitão Alberto Neto é confirmado como presidente do PL em Manaus

Redação AM POST*

De olho na eleição municipal de 2024, o Partido Liberal (PL) no Amazonas confirmou na manhã deste sábado (18), o deputado federal Capitão Alberto Neto na presidência do comitê municipal da sigla e o coronel Menezes na vice-presidência do comitê estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada estadual Débora Menezes assume o comando do PL Mulher, comitê político que integra a estrutura do Partido Liberal municipal. A solenidade de posse ocorreu no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Parque 10.

O PL amazonense já decidiu que vai ter candidato próprio nas eleições do ano que vem para prefeitura de Manaus.

No entanto, a sigla ainda não tem um nome confirmado. O partido também planeja eleger a maior bancada de vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Atualmente, o partido do prefeito David Almeida, o Avante e o Republicanos têm as maiores bancadas com cinco parlamentares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alberto Neto declarou entrevista coletiva durante a solenidade que confirmou presidente municipal que o PL ainda avalia internamente e que essa decisão será tomada em conjunto.

“Minha missão é organizar o partido para as eleições de 2024 tornando o PL um partido forte, unido e mostrando que a direita é a maioria e que o PL vai ter um candidato elegendo a maior bancada de vereadores”, disse Alberto Neto evitando se lançar como candidato a prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de ter dito ontem em entrevista a um portal local que a sua candidatura a prefeito é inevitável, Coronel Menezes evitou reforçar o seu nome como candidato. Se limitou a agradecer Alfredo Nascimento por conduzi-lo como vice-presidente.

“Vamos tentar contribuir com todo o nosso conhecimento e relacionamento para que o partido possa se manter unido coeso para essas eleições de 2024 que tem repercussão direta nas próximas eleições de 2026 que é o objetivo do partido”, comentou Menezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alfredo Nascimento disse que ainda é cedo para tratar sobre a candidatura à Prefeitura de Manaus. Ele ressalta que por enquanto o PL ainda não tem um candidato, mas garante que todos têm possibilidade de disputar a nomeação.

Ele se antecipou e garantiu que não será candidato nas próximas eleições. Porém, ele reforçou a sua autoridade sobre o processo de escolha de um candidato.

“Vou conduzir o partido para que ele se fortaleça e tenha um candidato viável quando chegar para ter o candidato”, complementou.

Na avaliação de Débora Menezes, a mudança na cúpula do PL mostra que a sigla está forte apesar da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano passado.

“É uma grande responsabilidade assumir o PL Mulher, mas entendo que através do nosso mandato a gente pode inspirar outras mulheres a participarem da política e é exatamente isso que queremos. Nós, mulheres, precisamos ocupar os espaços e estamos aqui para representar as outras mulheres”, contou a deputada.