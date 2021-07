Capitão Alberto Neto é criticado na internet por faltar importante votação que aprovou ‘Fundão’ de quase R$6 bilhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Em sessão do Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira (15), por 278 a favor e 148 contra, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas, limites de despesas e prioridades básicas do Orçamento de 2022. Só que o texto aprovado prevê um fundo eleitoral ampliado de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões e na prática, quem votou a favor da LDO votou a favor do novo fundão de valor exorbitante.

Da bancada do Amazonas a maioria dos parlamentares votou a favor da proposta e apenas o petista, José Ricardo, votou contra.

O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicados) foi duramente criticado nas redes sociais por ser o único deputado do Amazonas a faltar a votação tão importante e só depois se manifestar contra o aumento do fundão na tribuna da Casa.

Alberto Neto justificou sua ausência dizendo que passou por problema de saúde durante a votação. Porém, internautas cobraram uma atividade mais séria do parlamentar.

Na quinta-feira, após a votação o deputado fez uma postagem no Twitter falando seu posicionamento. “Não podemos acreditar em qualquer notícia sem checar as fontes oficiais. Sempre fui CONTRA o aumento do fundo eleitoral e dessa vez não será diferente, meu VOTO é NÃO ao AUMENTO do fundão”, disse ele e recebeu uma enxurrada de críticas.