Capitão Alberto Neto justifica voto contrário à reforma tributária: “não oferece a segurança jurídica necessária”

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) se manifestou nas redes sociais para justificar seu voto contrário a reforma tributária, aprovada na última quinta-feira (6), com apoio dos outro sete integrantes da bancada do Amazonas.

O parlamentar disse que, ao avaliar o texto-base da reforma, observou que o mesmo “não oferece a segurança jurídica necessária para uma aprovação”.

Em seguida, justificou que “apesar de contemplar a proposta da bancada do Amazonas e incluir a criação do Fundo de Compensação, Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado, ele não apresenta consistência e nem respaldo que assegure efetivamente o cumprimento dessas medidas em benefício da economia amazonense”.

Ainda de acordo com Alberto Neto, o Congresso não teve tempo hábil para analisar as alterações inseridas na reforma e nem de verificar os cálculos, além de discutir a melhor alternativa para a implantação de um novo modelo de tributação. “Essa vulnerabilidade pode colocar em risco os interesses do Amazonas e isso eu não posso permitir“, escreveu.

“Por isso, votei pela manutenção do sistema tributário vigente que traz estabilidade, assegura o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus e traz segurança nos percentuais de arrecadação que sustentam nossa economia e consequentemente melhoram a qualidade de vida do povo do Amazonas”, afirmou o deputado federal.

Leia texto na íntegra:

Redação AM POST*