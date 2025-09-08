A notícia que atravessa o Brasil!

Capitão Carpê defende anistia a Bolsonaro e ataca ações de Moraes: “Isso não chega perto de Justiça, é vingança”

O vereador parlamentar atacou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e declarou que o magistrado é movido por vingança.

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 12:38

Notícias de Política – O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Capitão Carpê (PL), defendeu nesta segunda-feira, 8, a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2022. Durante pronunciamento na Casa, o parlamentar atacou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e declarou que o magistrado é movido por vingança.

“Lutamos pela anistia daquilo que aconteceu no 8 de janeiro. De fato, nós não iremos passar pano para o que aconteceu. Houve sim depredação, vandalismo. Mas, o que está aconteceu por parte de um ministro do STF, Alexandre de Moraes, não chega perto de Justiça. Isso é vingança”, declarou Capitão Carpê, ao lembrar as manifestações deste domingo, 7, onde diversas pessoas foram às ruas pela anistia.

O ato deste domingo ocorreu em meio às comemorações à Independência do Brasil. Bolsonaristas estiveram nas ruas pelo país para defender o ex-presidente e criticar Alexandre de Moraes.

“É inadmissível que, uma pessoa simples, só pelo fato dela ter sentado em uma cadeira do ministro Alexandre de Moraes, ela tenha sido condenada a 17 anos de prisão. Nem os maiores criminosos foram condenados com tamanha pena”, criticou Carpê.

