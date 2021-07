Carla Zambelli para Fausto Jr: “Precisamos de bons políticos como você em Brasília”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

PEm live na noite desta quarta-feira (30) com o deputado estadual Fausto Jr, relator da CPI da Saúde na Amazonas, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), afirmou que no que depender dela, espera em breve ver o parlamentar do Amazonas com ela no Congresso Nacional.

“Nós precisamos de bons políticos em Brasília. Políticos aguerridos e de combate a corrupção. Conte comigo”, afirmou a deputada bolsonarista.

Zambelli promoveu uma live nas redes sociais com Fausto, trazendo informações de bastidores inéditas da CPI da Covid no Senado Federal.

Fonte: Direto ao Ponto