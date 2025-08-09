Carla Zambelli pede a Allan dos Santos e Paulo Figueiredo campanha contra ministro de Justiça da Itália

Notícias de política – A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde 29 de julho, encaminhou uma carta a seus familiares na qual pediu ajuda dos influenciadores Allan dos Santos e Paulo Figueiredo para uma campanha nos perfis de Carlo Nordio, ministro da Justiça da Itália.

“Tenta fazer uma campanha para as pessoas comentarem no perfil dele e pedirem por mim, fala com Allan dos Santos e Paulo Figueiredo para ajudarem o público dele”, disse Zambelli em carta enviada a familiares em 2 de agosto. O documento foi obtido pelo jornal Folha de S.Paulo.

Cabe ao órgão chefiado por Nordio decidir se Zambelli permanecerá presa durante o trâmite da extradição ao Brasil ou se pode permanecer em liberdade enquanto aguarda a decisão do processo. Como mostrou o Estadão, a extradição pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara. Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.

Após ser presa na Itália, Zambelli passou por uma audiência de custódia em 1º de agosto. A Justiça italiana manteve a sua detenção. A deputada federal está presa na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

Assim como Zambelli, Allan dos Santos também está foragido da Justiça brasileira. Há um mandado de prisão em aberto contra o influenciador da “tropa de choque” bolsonarista. Paulo Figueiredo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama golpista. O influenciador é considerado o braço direito do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na busca por sanções ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos.

Além da condenação pelo ataque hacker, Zambelli é ré por empunhar uma arma contra um homem em São Paulo na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros para condená-la.

Em paralelo à extradição, tramita na Câmara o processo que pode levar à cassação do mandato de Zambelli. O caso está em análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.