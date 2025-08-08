Carlos Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes de “estar decidido a matar” Jair Bolsonaro

Notícias de Política – O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (8). Em publicações nas redes sociais, o filho do ex-presidente afirmou que o magistrado “está decidido a matar Jair Bolsonaro” e o acusou de perseguição política e judicial.

“Ao que parece, está escancarado: Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro. O ‘guardião’ da Constituição tornou-se seu coveiro”, escreveu Carlos.

Segundo ele, o ex-presidente “sobreviveu a sete cirurgias de emergência” e, desde então, seria alvo de uma “perseguição homeopática e calculada para destruí-lo física e psicologicamente, junto com seus aliados e o povo que ousa não se submeter”.

O vereador também criticou os processos em andamento contra Bolsonaro, afirmando que “tortura virou método para arrancar delações validadas sem provas; o devido processo legal foi violentado; buscas e apreensões sem fundamento; prisões ilegais; mortes abafadas”.

Carlos acusou ainda o STF de não dar andamento a investigações sobre “desvios no INSS, indícios de corrupção generalizada e violação à independência dos Poderes”, alegando que esses seriam casos que deveriam receber prioridade.

Jair Bolsonaro cumpre medidas cautelares desde julho, após ser acusado de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Na última segunda-feira (4), após descumprir algumas dessas medidas, Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente.