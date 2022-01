Carlos Bolsonaro e deputado do PSL trocam xingamentos nas redes sociais: ‘Chifrudo’ e ‘doente’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), do Rio de Janeiro (RJ), e o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) trocaram farpas nas redes sociais na quarta-feira (5). A troca de xingamento começou após o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro criticar o ex-aliado por estar ajudando na campanha do ex-juíz Sergio Moro (Podemos).

“O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com dinheiro do fundo eleitoral? Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho!”, escreveu Carlos Bolsonaro.

Julian Lemos se ofendeu e retrucou o ataque. Em resposta, ainda inseriu o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ) no bate-boca.

“O [emoji de cachorro] presidencial falando sobre testosterona. Logo tu? Não sei aqui quem tem chifre, mas no RJ eu sei quem tem e quem botou em você”, ironizou.

O deputado publicou outra mensagem em que chama Jordy e Carlos Bolsonaro de “cornos e ladrões”. Jordy não comentou.

“Quer continuar a brincadeira de ladrão de salário de assessor? Faça como eu, deixa a pistola de lado e os seguranças, e vamos testar os níveis de testosterona, topa?”, desafiou.

Julian Lemos encerrou o embate citando as eleições de outubro. “Estou convencido, não adianta responder a Carlos Bolsonaro. Ele não tem credibilidade, sem falar que é doente da cabeça, está desesperado porque sabe que o pai dele perde para Lula e Moro, e o ‘brinquedo’ dele o Brasil será livre desses traidores”, finalizou.