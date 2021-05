Carlos Bolsonaro insinua que Juliette, do BBB, fez mesmo gesto supremacista que Filipe Martins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Carlos Bolsonaro utilizou o Twitter nesta quarta-feira (5) para comparar uma foto da vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette, com o caso do assessor da Presidência Filipe Martins, flagrado fazendo com as mãos um gesto utilizado por supremacistas brancos.

“Vão querer prender a vencedora do Big Brother Brasil também ou só vale quando é para esculhambar alguém próximo a quem não se gosta? Nunca foi sobre o que se faz, mas sobre quem faz… as ‘narrativas do bem’!”, escreveu Carlos no Twitter.

Vão querer prender a vencedora do Big Brother Brasil também ou só vale quando é pra esculhambar alguém próximo a quem não se gosta? Nunca foi sobre o que se faz, mas sobre quem faz… as “narrativas do bem”! pic.twitter.com/D5BXZpRkdn — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 5, 2021

