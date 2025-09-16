Caroline de Toni renuncia à liderança da Minoria na Câmara e transfere cargo a Eduardo Bolsonaro

Notícias de Política – A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) anunciou nesta terça-feira (16/9) sua renúncia à liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, abrindo caminho para que o cargo seja assumido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O comunicado foi feito durante entrevista a jornalistas na sede do Legislativo. Eduardo Bolsonaro já possui 17 faltas não justificadas.

Em seu pronunciamento, Caroline afirmou que a decisão foi tomada em conjunto e destacou a necessidade de união e coragem diante das pressões políticas enfrentadas por Eduardo e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai estão sofrendo”, disse a parlamentar.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), citou um precedente da Mesa Diretora da época de Eduardo Cunha para justificar a transferência do cargo a Eduardo Bolsonaro, reforçando a legitimidade da decisão.

Após a renúncia, Caroline de Toni assumirá a função de vice-líder da Minoria, ficando responsável por representar Eduardo Bolsonaro durante ausências no plenário e colaborar na condução das atividades da bancada oposicionista.