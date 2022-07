Carro de juiz que mandou prender Milton Ribeiro é atacado com fezes e terra

Redação AM POST

O juiz federal Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, foi alvo de ataques nesta quinta-feira (7/7) na capital. Enquanto dirigia, o veículo do magistrado foi atingido por fezes de animais, terra e ovos no início da tarde. Apesar do vidro dianteiro do carro ter ficado coberto com os dejetos e ter atrapalhado a direção, ele conseguiu conduzir o veículo até um local seguro e não ficou ferido.

A informação foi confirmada pela Justiça Federal, que garantiu estar tomando providências para inibir as agressões contra o juiz. Borelli disse estar sofrendo ameaças de apoiadores de Milton Ribeiro após ter decretado a prisão do ex-ministro.

Renato Borelli autorizou a operação federal que, em 22 de junho, prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por tráfico de influência e corrupção. Na ocasião, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que participavam do esquema, também foram presos.

Os ataques e ameaças contra Borelli começaram um dia depois das prisões, em 23 de junho. No mesmo dia, o juiz de segunda instância Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da primeira região, revogou a prisão de Ribeiro.