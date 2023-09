Cassação do prefeito Anderson Sousa será decidida por 13 vereadores de Rio Preto da Eva após grave denúncia

Uma grave denúncia feita pelo servidor público, Fabiano Almeida Tavares, contra o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, acusado de desviar mais de R$16 milhões do Fundo Previdenciário do município, conhecido como RIOPREV, veio à tona e foi aceita na Câmara Municipal da cidade na última segunda-feira (11). Agora o futuro do mandatário e da cidade será decidido pelos treze vereadores do município.

Os vereadores Oseas Paulo, Katwyssya Martinelli, Aldejane Ferreira, Betinho Ml, Harlen Fernandes, Cabo Marcelo, Aurélio Nogueira, Henri Braga, Danison Negrão, Ivan Palheta, Osvaldo do Alto Rio, Jean Felix e Irmão Andre se veem diante de uma responsabilidade crucial.

De acordo com a denúncia, a prefeitura deixou de repassar os valores devidos ao RIOPREV, resultando no desvio milionário. Documentos revelam que, até novembro de 2022, a dívida acumulada já atingia a marca de R$15.573.128,14 milhões. No entanto, em 2023, o valor desviado ultrapassa a marca dos R$16 milhões.

A base para a acusação é uma Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RIOPREV, datada de dezembro de 2023 e assinada por três conselheiros fiscais do Instituto Previdenciário: Uédio Ramilson Leite da Silva, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros Jeferson Lindoso Macedo e Mª Edisângela Rodrigues da Silva.

Na mira do MPF

Anderson Souza, foi indiciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por sonegação de contribuição previdenciária. O indiciamento ocorreu após uma investigação realizada pelo órgão, que acusou o prefeito de crimes previstos no artigo 337 A, incisos I e II do Código Penal.

De acordo com as investigações, durante o período compreendido entre janeiro de 2008 e maio de 2008, Anderson Souza, aproveitando-se do cargo de prefeito do município, teria agido consciente e voluntariamente, cometendo as ilegalidades mencionadas na denúncia.