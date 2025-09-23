CCJ do Senado recebe 1,5 milhão de assinaturas contra a PEC da Blindagem

Notícias de Política – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado recebeu nesta terça-feira (23/9) um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão de assinaturas contra a chamada PEC da Blindagem. A entrega foi feita por parlamentares do PSol ao presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD), na véspera da votação da proposta.

As assinaturas foram coletadas pelas deputadas federais Sâmia Bonfim (PSol-SP) e Fernanda Melchionna (PSol-RS), que levaram o documento ao Senado acompanhadas dos deputados Glauber Rocha (PSol-RJ) e Túlio Gadelha (PSol-PE), do deputado distrital Fábio Félix (PSol-DF) e dos ativistas Jones Manoel e Keka Bagno.

“Este já é o maior abaixo-assinado já feito para barrar alguma proposta no Congresso. No último domingo, o povo mostrou nas ruas que não é aceitável que o Congresso legisle para proteger bandidos, e nosso abaixo-assinado reflete essa indignação”, afirmou Melchionna.

Após as manifestações massivas em todo o Brasil contra a PEC, realizadas no último domingo (21/9), Otto Alencar declarou que a proposta “será enterrada”. Segundo ele, o texto será o primeiro item em pauta na reunião da CCJ desta quarta-feira (24/9).

Pelas redes sociais, Sâmia Bonfim reforçou o tom de mobilização popular: “Com a força do povo brasileiro nas redes e nas ruas, vamos enterrar de vez essa proposta absurda! PEC da bandidagem, não!”.

O que diz a PEC da Blindagem

A Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2021, apelidada de PEC da Blindagem ou PEC da Impunidade, estabelece que parlamentares só poderiam responder a processos criminais mediante autorização do Congresso Nacional.