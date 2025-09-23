A notícia que atravessa o Brasil!

CCJ do Senado recebe 1,5 milhão de assinaturas contra a PEC da Blindagem

As assinaturas foram coletadas pelas deputadas federais Sâmia Bonfim (PSol-SP) e Fernanda Melchionna (PSol-RS).

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 21:03

Notícias de Política – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado recebeu nesta terça-feira (23/9) um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão de assinaturas contra a chamada PEC da Blindagem. A entrega foi feita por parlamentares do PSol ao presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD), na véspera da votação da proposta.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro afirma que será candidato à Presidência em 2026 caso o pai permaneça inelegível

As assinaturas foram coletadas pelas deputadas federais Sâmia Bonfim (PSol-SP) e Fernanda Melchionna (PSol-RS), que levaram o documento ao Senado acompanhadas dos deputados Glauber Rocha (PSol-RJ) e Túlio Gadelha (PSol-PE), do deputado distrital Fábio Félix (PSol-DF) e dos ativistas Jones Manoel e Keka Bagno.

“Este já é o maior abaixo-assinado já feito para barrar alguma proposta no Congresso. No último domingo, o povo mostrou nas ruas que não é aceitável que o Congresso legisle para proteger bandidos, e nosso abaixo-assinado reflete essa indignação”, afirmou Melchionna.

Após as manifestações massivas em todo o Brasil contra a PEC, realizadas no último domingo (21/9), Otto Alencar declarou que a proposta “será enterrada”. Segundo ele, o texto será o primeiro item em pauta na reunião da CCJ desta quarta-feira (24/9).

Pelas redes sociais, Sâmia Bonfim reforçou o tom de mobilização popular: “Com a força do povo brasileiro nas redes e nas ruas, vamos enterrar de vez essa proposta absurda! PEC da bandidagem, não!”.

O que diz a PEC da Blindagem

A Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2021, apelidada de PEC da Blindagem ou PEC da Impunidade, estabelece que parlamentares só poderiam responder a processos criminais mediante autorização do Congresso Nacional.

  • O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 16 de setembro.

  • Após pressão popular, alguns parlamentares chegaram a se retratar pelo voto favorável.

  • A expectativa é de que a proposta seja rejeitada no Senado.

