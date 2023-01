“Celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra”, diz sociólogo sobre visita de Lula à Argentina

Redação AM POST*

O jornalista e sociólogo Demétrio Magnoli publicou um artigo no jornal Folha de S.Paulo em que chama o presidente Lula de “fóssil”. No texto, Magnoli comenta sobre a visita do petista à Argentina durante a sua participação na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). “Lá, um Lula fossilizado celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra”, escreveu o sociólogo no artigo divulgado na sexta-feira 27.

“Um Lula sempre igual a ele mesmo desperdiçou a oportunidade de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e o fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua”, continuou Magnoli.

O jornalista da Folha relembrou que, nos mandatos anteriores, o petista contribuiu para a preservação das ditaduras de esquerda na América Latina. Ainda no Celac, Lula chamou a ditadura venezuelana de “ingerência”, não reconhecendo o regime autoritário que lá impera. “Criticar ditaduras que ofendem os direitos humanos não é ‘ingerência’, mas dever —como, aliás, está escrito na Constituição brasileira”, sustentou Magnoli.

Por fim, o jornalista ainda comentou o fato de Lula chamar de “golpe de Estado” o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesta semana, o petista fez essas declarações na Argentina e no Uruguai, em eventos oficiais. Em 2016, a deposição de Dilma foi aprovada pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Lula exime a si mesmo da exigência de respeitar as instituições, algo que parece valer apenas para os adversários”, escreveu Magnoli. “Lula acusa o STF de patrocinar um golpe ao avalizar o impeachment. Democracia? Instituições? Perdido nos labirintos do passado, o líder da esquerda brasileira não enxerga nessas palavras mais que artifícios retóricos oportunos.”