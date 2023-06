Certificada com ISO Ambiental, CMM adota práticas sustentáveis que colaboram diretamente com o meio ambiente

Certificada desde o ano 2015 na Norma ISO 9001-2015 (gestão em processos); e desde 2016 na Norma ISO 14001-2015 (gestão ambiental); a Câmara Municipal de Manaus (CMM) investe em políticas ambientais para a redução e descarte adequado do lixo, além de ações que reduzem a emissão de gases à atmosfera.

A preocupação com a sustentabilidade ambiental tem sido uma prioridade na CMM e a cada ano mais ações são desenvolvidas, o que torna o Parlamento Municipal exemplo para outras cidades do Amazonas e até do Brasil.

Dentre as ações adotadas na Casa Legislativa e que envolvem todos os servidores, estão a coleta seletiva, a coleta de pilhas e eletrônicos, reutilização da água da chuva, torneiras equipadas com dispositivos que reduzem o desperdício de água, luzes com sensor de movimento, painéis solares e geradores de energia.

Ações que deixam a coordenadora de Planejamento Estratégico da CMM, Camila Paiva orgulhosa de trabalhar em um local que se preocupa com o meio ambiente. “Nós, como poder público, temos que ser exemplo, e trabalhar em um ambiente que apoia essa causa é muito bom”, comentou.

Para o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), o que a Câmara de Manaus faz hoje deveria ser uma prática aplicada em todos os órgãos públicos e empresas privadas. “Temos esperança que todos possam fazer sua parte. Hoje são várias ações ambientais e somos reconhecidos por isso, mas queremos também ser incentivadores, para que todos possam colaborar com o meio ambiente”, disse o parlamentar.

Além dessas ações a CMM ainda atua na conscientização dos servidores que são orientados a trazer copos de sua casa ou a adotar um copo descartável por dia. A redução do uso do papel também está entre as ações da Casa Legislativa que passou a adotar o sistema Câmara Digital para a tramitação de documentos de forma online.

Redação AM POST