Chefe de gabinete de Hugo Motta é investigada por ‘rachadinha’ com ‘poder ilimitado’ sobre salários

Notícias de Política – Uma investigação jornalística revelou que a chefe de gabinete do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), possui procurações que lhe conferem “poderes amplos e ilimitados” para movimentar as contas e sacar os salários de pelo menos dez funcionários e ex-funcionários do parlamentar. A chefe de gabinete, Ivanadja Velloso Meira Lima, já é ré em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF) por um suposto esquema de “rachadinha”.

PUBLICIDADE

Leia mais: Video: Homenagem ao Corpo de Bombeiros do Amazonas vira troca de acusações entre vereador e comandante

Os documentos, registrados em cartórios da Paraíba desde 2011, ano em que Hugo Motta iniciou seu mandato como deputado federal, autorizam expressamente Ivanadja a “receber salários”. Oito das dez procurações dão a ela esse poder. No total, os salários dessas pessoas somam mais de R$ 4 milhões apenas no período em que estiveram lotadas no gabinete do deputado.

As procurações são consideradas o elo com o esquema de “rachadinha” pelo qual Ivanadja Velloso já responde na Justiça Federal. Segundo o MPF, no gabinete do deputado Wilson Santiago (Republicanos-PB), ela teria movimentado a conta de um ex-funcionário que jamais compareceu a Brasília para trabalhar e que nem sabia o valor do próprio salário ou o número da conta bancária. A procuração, neste caso, foi usada como prova pelo MPF na denúncia. Ivanadja Velloso trabalhou com Santiago até 31 de janeiro de 2011, passando a integrar a equipe de Hugo Motta no dia seguinte, o que sugere uma continuidade do suposto esquema.

PUBLICIDADE

Procurações e casos de funcionários

A investigação identificou que, entre as dez pessoas que assinaram procurações para Ivanadja, duas ainda trabalham no gabinete de Hugo Motta.

Ary Gustavo Xavier Guedes Soares , motorista e caseiro na fazenda de Hugo Motta, na Paraíba, assinou duas procurações que lhe permitiam sacar salários e movimentar valores. Ele está no gabinete desde fevereiro de 2011 e já recebeu mais de R$ 1,1 milhão da Câmara.

, motorista e caseiro na fazenda de Hugo Motta, na Paraíba, assinou duas procurações que lhe permitiam sacar salários e movimentar valores. Ele está no gabinete desde fevereiro de 2011 e já recebeu mais de da Câmara. Jane Costa Gorgônio , de 69 anos, que ainda atua no gabinete, assinou uma procuração em março de 2012 e já recebeu R$ 336,7 mil.

, de 69 anos, que ainda atua no gabinete, assinou uma procuração em março de 2012 e já recebeu R$ 336,7 mil. Maria Socorro de Oliveira assinou procuração em 2013, seis dias após ser nomeada. Ela acumulou R$ 82,1 mil em salários enquanto também estava lotada no governo da Paraíba.

assinou procuração em 2013, seis dias após ser nomeada. Ela acumulou em salários enquanto também estava lotada no governo da Paraíba. Adilani da Silva Justino Soares , que trabalhou no gabinete em 2011 e 2012, assinou a procuração um mês antes de ser nomeada. Ela admitiu à reportagem que trabalhava em Patos (PB) dando suporte na área da saúde.

, que trabalhou no gabinete em 2011 e 2012, assinou a procuração um mês antes de ser nomeada. Ela admitiu à reportagem que trabalhava em Patos (PB) dando suporte na área da saúde. Gabriela de Oliveira Figueiredo Leitão Venâncio, uma advogada, recebeu mais de R$ 879 mil enquanto exercia a função de secretária parlamentar e, ao mesmo tempo, era proprietária de uma lanchonete e cursava direito.

A reportagem também revelou que outros funcionários que assinaram procurações estão envolvidos em esquemas criminosos distintos. Entre eles estão Valdirene Novo dos Reis, cuja família foi condenada por associação criminosa, e Kelner Araujo De Vasconcelos, denunciado por desvio de recursos públicos para transporte escolar.

Outro escândalo: o caso da família Pagidis

A matéria também resgata a informação de que Hugo Motta empregou uma funcionária fantasma, Gabriela Batista Pagidis, e outros quatro membros de sua família no gabinete. Apenas Gabriela recebeu mais de R$ 807,5 mil entre 2017 e 2025. O TCE-AM solicitou que o MP investigue o caso. A família Pagidis, no total, recebeu mais de R$ 2,8 milhões. Na época, Hugo Motta defendeu-se em nota, alegando que seus funcionários cumprem as obrigações, incluindo aqueles que trabalham remotamente.

Procurados para comentar sobre as procurações e a “rachadinha”, Hugo Motta, Ivanadja Velloso e a maioria dos funcionários citados não se manifestaram.