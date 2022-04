Chico Preto critica Menezes: “Mais enxerido do que intermediador”

Redação AM POST

Presente no encontro do governador Wilson Lima (UB) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado nesta semana, o pré-candidato ao Senado Coronel Alfredo Menezes (PL) foi criticado pelo também pré-candidato ao cargo Chico Preto (Avante), que é ex-vereador de Manaus.

Chico Preto classificou Menezes como enxerido e não intermediador. “Intermediação? Eu acho que ele é enxerido. Mais enxerido do que intermediador, porque o governador, para falar com o presidente, não precisa de um intermediário. Quem chancela essa conversa são os votos do povo do Amazonas”, disparou ele em entrevista ao site Amazonas1.

O encontro de Wilson Lima e Bolsonaro foi para tratar sobre a reedição do Decreto Federal 11.047/2022, que ameaça os mais de 100 mil empregos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Conforme Chico, Menezes não é intermediador para marcar reuniões entre as autoridades do Amazonas e o presidente Bolsonaro.