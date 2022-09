Chico Preto critica veto em debate e diz que vai pedir aprovação de sua candidatura avulsa ao Senado para o TSE

Redação AM POST

O ex-vereador Chico Preto (Avante) teve o registro de sua candidatura avulsa ao Senado indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) mas afirmou nas redes sociais que vai levar o caso para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O político também criticou o Portal A Crítica por vetar sua participação no debate de candidatos ao Senado realizado nessa quinta-feira (15).

“Lamento saber que a direção do jornal A Critica vetou minha participação no debate entre os candidatos ao Senado pelo AM. Outros veículos respeitaram o meu processo de registro de candidatura, q no momento segue para o TSE.

Pela falta de isonomia perdem o eleitor e a democracia”, disse.

Chico ainda afirma que se eleito pretende enfrentar as ilegalidades e arbitrariedades cometidas por ministros do STF.

“Eu enfrentei e denuncie empresas envolvidas na operação ‘Maus Caminhos’. Enfrentei sozinho o poder político que impede que a verdade do caso Flávio venha à tona. Ainda tem dúvidas de que vou enfrentar as ilegalidades e arbitrariedades cometidos por ministros do STF?”, completou.