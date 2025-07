Chico Preto diz que foi processado por Omar Aziz após falar a verdade sobre Cidade Universitária que consumiu milhões dos cofres públicos

Notícias de Política – O ex-vereador de Manaus, Chico Preto (PL), foi processado pelo senador Omar Aziz (PSD) após publicar críticas nas redes sociais sobre a obra inacabada da Cidade Universitária, idealizada e iniciada durante o governo de Aziz no Amazonas. A ação judicial é por supostos danos morais.

Em publicações feitas em vídeo e texto nas redes sociais, Chico Preto questiona o destino dos recursos públicos investidos no projeto e chama a obra de “elefante branco”, citando um montante de R$ 300 milhões que teriam sido gastos apenas em projetos, sem que nenhuma sala de aula tivesse sido construída.

“Fiz um comentário. Vieram com um processo. O motivo? Eu falei a verdade. Falei da Cidade Universitária, esse elefante branco que já consumiu R$300 milhões só em projeto — e nada de sala de aula, nada de universidade. Escrevi: ‘Omar voltando à cena do crime. Acorda, Amazonas!’”, declarou o ex-vereador.

Na gravação, Chico também afirma que está sendo alvo de uma tentativa de intimidação por parte do senador, em vez de uma resposta concreta à sociedade.

“Foi isso que o Omar Aziz fez comigo. Ao invés de explicar para onde foi tanto dinheiro contratado nesse projeto, me leva para a Justiça. Tudo porque eu escrevi: ‘Voltando à cena do crime’. Quer me calar, mas não vai”, disse.