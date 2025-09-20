A notícia que atravessa o Brasil!

Chico Preto fala sobre PL da Blindagem e defende proteção a deputados contra processos por opinião

Ex-vereador de Manaus defende que deputados sejam blindados pelas suas opiniões e posicionamentos políticos.

Por Bruno Pacheco

20/09/2025 às 16:03

Notícias de Política – O ex-vereador de Manaus, Chico Preto, se posicionou nas redes sociais sobre o polêmico Projeto de Lei da “Blindagem”, que tramita no Congresso Nacional. Em suas declarações, ele deixou claro que não apoia a proteção de parlamentares que cometam crimes comuns, mas defende que deputados sejam blindados pelas suas opiniões e posicionamentos políticos.

“Eu não sou a favor de blindar deputado por crime comum. Se roubou, desviou, praticou corrupção ou qualquer outro crime, tem que ser investigado e punido. Mas eu defendo, sim, que o deputado seja blindado pelas suas opiniões. Porque se a fala dele virar motivo para processo e cassação, nenhum deputado vai ter coragem de abrir a boca”, afirmou Chico Preto.

Leia mais: Chico Preto desafia Omar Aziz a comprovar que deixou R$ 2 bilhões nos cofres públicos para construção da Cidade Universitária

Ele ainda alertou sobre os riscos de limitar a liberdade de expressão dos parlamentares. “E aí o Congresso vira um lugar de silêncio, de medo, onde só sobrevive quem agrada os poderosos. E um homem calado é mais perigoso ainda, porque não cumpre o papel de representar o povo que o elegeu”, disse.

Em um vídeo, Chico Preto comentou sobre a pressão de ministros e o impacto sobre o trabalho legislativo. “Imagina que você é um deputado eleito, aí teu telefone toca, o ministro te diz como você tem que votar, e aí você vota como o povo que te elegeu, com as tuas convicções, ou vota por medo do ministro de processar. Se for por tráfico, roubo ou corrupção, deputado tem que responder na justiça, isso é claro. Mas nós estamos falando de opinião crítica e posicionamento. Não existe crime de opinião na Constituição, não existe no Código Penal. O que existe é calúnia, difamação e injúria, tipos bem específicos. Agora pensa comigo: deputado fica calado por medo, quem ele deixa de representar? Deixa de representar você. Blindagem não é esconder bandido, é garantir que a sua voz seja ouvida sem medo”, declarou.

Confira:

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

