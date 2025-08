Ciro anuncia que partidos do Centrão aderiram à oposição na obstrução do Congresso Nacional

Notícias de política – Os partidos Progressistas (PP) e União Brasil, ambos integrantes da base ministerial do governo Lula, decidiram aderir à oposição e participar da obstrução das votações no Congresso Nacional, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O anúncio foi feito nesta terça-feira (5), pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

PUBLICIDADE

A decisão ocorre em meio a uma crise institucional provocada por manifestações de parlamentares da oposição, que ocuparam os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O objetivo dos protestos é pressionar os presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) a colocarem em pauta a PEC do fim do foro privilegiado, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) e o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Leia também: Suspeito de liderar organização criminosa de tráfico interestadual de drogas é preso durante operação “Véu de Areia” em Manaus

PUBLICIDADE

Apesar de ocuparem quatro ministérios no governo Lula, os dois partidos sinalizam um distanciamento político do Palácio do Planalto. Nos bastidores, fontes ligadas ao União Brasil apontam um racha interno: parte da bancada teme confronto com Davi Alcolumbre, uma das lideranças mais influentes do Senado e figura chave nas articulações políticas da legenda.

A adesão do PP e do União Brasil à oposição representa um duro golpe para a governabilidade de Lula, que já enfrenta dificuldades para manter o apoio no Congresso em meio às tensões com o Judiciário. A movimentação também escancara a fragilidade das alianças com o chamado Centrão, grupo conhecido pelo pragmatismo e pela constante reconfiguração de apoio político.

A oposição agora promete intensificar a pressão por medidas que desafiam diretamente o Supremo Tribunal Federal, tornando o cenário político ainda mais instável.