Ciro Gomes chama Dilma de ‘incompetente’ e diz que Lula conspirou pelo impeachment dela

Redação AM POST

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), usou suas redes sociais para chamar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de incompetente, mesmo tendo sido seu aliado em eleições anteriores e lutado contra o impeachment da petista.

“Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma”, escreveu Ciro no Twitter.

Na ocasião, Ciro rebatia uma postagem de Dilma, que disse que ele tem baixa aprovação dos brasileiros e que ele está mergulhando no fundo do poço com tantas mentiras, métodos estes, usados há muito tempo, segundo a ex-presidente.

“Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, disse Dilma.

Lula conspirador

Em uma entrevista para o Estadão Notícias, Ciro Gomes afirmou que Lula conspirou para o impeachment da Dilma Rousseff. Segundo ele, “quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Com quem o Lula está hoje?” A ex-presidenta respondeu ás provocações.

“Eu atuei contra o impeachment, e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje? Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro”, disse Gomes.

Em uma série de postagens em seu Twitter, a ex-presidenta respondeu à essa afirmação de Ciro Gomes.