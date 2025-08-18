Ciro Nogueira paga preço por não assinar pedido de impeachment de Moraes e cai 16 pontos nas pesquisas para o Senado

Notícias do Brasil – Levantamentos recentes realizados pelo Instituto Amostragem em 49 municípios distribuídos pelos 12 territórios do Piauí apontam uma retração significativa nas intenções de voto do senador Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com os dados, em apenas quatro meses, o parlamentar caiu de 45,95% em abril para 29,67% em agosto, o que representa uma queda de 16,28 pontos percentuais. A informação é do portal 180 graus.

Analistas políticos atribuem parte desse recuo ao posicionamento de Nogueira diante do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ministro, responsável por decisões recentes que impactaram diretamente a ala bolsonarista do Congresso, incluindo a determinação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornou-se alvo de pressão política para que fosse afastado do STF.

Enquanto diversos parlamentares se mobilizaram para coletar assinaturas e protocolar o pedido de impeachment, Ciro Nogueira optou por não subscrever a iniciativa, reforçando seu alinhamento com uma postura mais cautelosa frente à Corte. Essa decisão, no entanto, gerou desgaste junto à base bolsonarista, que via a assinatura do senador como um gesto de apoio à estratégia de pressão contra Moraes.

O movimento de oposição buscava justamente capitalizar politicamente a situação, tentando transformar a ação em um símbolo de resistência ao STF e de defesa do ex-presidente. A ausência de Nogueira na lista de signatários acabou sendo interpretada por setores do público bolsonarista como um distanciamento ou falta de compromisso, refletindo-se diretamente na popularidade do senador no Piauí.

O cenário atual reforça o desafio do senador para se manter competitivo no cenário político estadual e nacional, exigindo estratégias de comunicação e alinhamento político mais claras com seus eleitores e aliados, especialmente frente às movimentações do Congresso e aos desdobramentos da crise envolvendo o STF e a ala bolsonarista.