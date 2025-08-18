A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Ciro Nogueira paga preço por não assinar pedido de impeachment de Moraes e cai 16 pontos nas pesquisas para o Senado

Analistas políticos atribuem parte desse recuo ao posicionamento de Nogueira diante do pedido de impeachment do ministro.

Por Natan AMPOST

18/08/2025 às 22:06

Ver resumo

Notícias do Brasil – Levantamentos recentes realizados pelo Instituto Amostragem em 49 municípios distribuídos pelos 12 territórios do Piauí apontam uma retração significativa nas intenções de voto do senador Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com os dados, em apenas quatro meses, o parlamentar caiu de 45,95% em abril para 29,67% em agosto, o que representa uma queda de 16,28 pontos percentuais. A informação é do portal 180 graus.

PUBLICIDADE

Analistas políticos atribuem parte desse recuo ao posicionamento de Nogueira diante do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ministro, responsável por decisões recentes que impactaram diretamente a ala bolsonarista do Congresso, incluindo a determinação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornou-se alvo de pressão política para que fosse afastado do STF.

Enquanto diversos parlamentares se mobilizaram para coletar assinaturas e protocolar o pedido de impeachment, Ciro Nogueira optou por não subscrever a iniciativa, reforçando seu alinhamento com uma postura mais cautelosa frente à Corte. Essa decisão, no entanto, gerou desgaste junto à base bolsonarista, que via a assinatura do senador como um gesto de apoio à estratégia de pressão contra Moraes.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

O movimento de oposição buscava justamente capitalizar politicamente a situação, tentando transformar a ação em um símbolo de resistência ao STF e de defesa do ex-presidente. A ausência de Nogueira na lista de signatários acabou sendo interpretada por setores do público bolsonarista como um distanciamento ou falta de compromisso, refletindo-se diretamente na popularidade do senador no Piauí.

O cenário atual reforça o desafio do senador para se manter competitivo no cenário político estadual e nacional, exigindo estratégias de comunicação e alinhamento político mais claras com seus eleitores e aliados, especialmente frente às movimentações do Congresso e aos desdobramentos da crise envolvendo o STF e a ala bolsonarista.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Guerra no Oriente Médio

Israel e Hamas podem avançar em acordo de cessar-fogo

Proposta de trégua de 60 dias entre Israel e Hamas envolve libertação de reféns e troca de prisioneiros.

há 5 segundos

Amazonas

Wilson Lima apresenta avanços no primeiro mês da nova gestão do Platão Araújo

Com novo modelo de gestão, unidade reduziu tempo de espera, ampliou procedimentos e modernizou estrutura.

há 17 minutos

Polícia

Polícia Federal prende mulher com 3,6 kg de cocaína em aeroporto no Amazonas

Um teste preliminar realizado pelos agentes confirmou que a substância se tratava de cocaína.

há 40 minutos

Amazonas

Curto-circuito provoca princípio de incêndio em bar de Parintins; veja vídeo

há 1 hora

Polícia

Corpo de homem desaparecido há 16 dias é encontrado em Lago do Puraquequara em Manaus

Filho da vítima fez o reconhecimento preliminar.

há 2 horas