“Clássico caso de abuso de autoridade”, diz senador sobre prisão de Roberto Dias decretada por Omar Aziz na CPI da Covid

Redação AM POST

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), aliado do governo do presidente Jair Bolsonaro, fez críticas à decisão do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), de dar voz de prisão ao ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, por falso testemunho.

Para Marcos Rogério, Aziz comete “claro abuso de autoridade” ao pedir a prisão de Roberto Dias.

“O presidente da CPI, em ato arbitrário, e ao meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determinou a prisão do depoente sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a vossa excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento”, pediu o senador Marcos Rogério (DEM-RO).

Senadores da base aliada do governo pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tornar nula a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, determinada pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), na tarde desta quarta-feira (7).

Eles argumentam que a decisão de deter Dias ocorreu durante sessão do plenário da Casa, o que é proibido pelo regimento interno.