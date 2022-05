CMM aprova requerimento que questiona gastos da Prefeitura de Manaus em viagem a Barcelona

Redação AM POST

Após ser retirado de pauta devido ao pedido de vista do vereador Marcelo Serafim, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), aprovaram, nesta quarta-feira, 11/05, o requerimento apresentado pelo vereador Rodrigo Guedes (Republicanos), que questiona o uso do dinheiro público para custear a viagem do prefeito David Almeida e seu secretariado a Barcelona, na Europa.

Continua depois da Publicidade

O requerimento do vereador questiona os gastos dos servidores que viajaram a serviço da Prefeitura de Manaus, o custo de alocação dos estandes na cidade de Paris e Barcelona e o valor total gasto nas viagens dos servidores e do Prefeito de Manaus no prazo de 15 dias.

No início da semana, a base aliada da Prefeitura de Manaus pediu para adiar a votação do requerimento que questiona os gastos do Executivo com a desculpa de que a Prefeitura ainda não possui o valor dos gastos para fornecer esclarecimento à Câmara Municipal, garantindo que os valores serão disponibilizados nos próximos dias.

No entanto, o requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário.

Continua depois da Publicidade

“A população precisa ter acesso a esses gastos, a Câmara não pode se omitir de cobrar a devida transparência. A Prefeitura precisa informar detalhadamente todos os gastos com a viagem de várias pessoas para Barcelona. Transparência com dinheiro público é um direito elementar da população. Transparência é o antídoto da corrupção! São passagens, diárias que envolvem muito dinheiro público. Exijo transparência e moralidade nos gastos públicos. Chega de farra com o dinheiro do povo”, defendeu Guedes.

Com a aprovação, o requerimento foi encaminhado segue para a Divisão de Registro Parlamentar para as devidas providências.