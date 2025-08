CMM e Aleam encerram recesso e retomam sessões plenárias nesta semana

Notícias de Política – Após um mês de recesso, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) retomam, nesta semana, suas sessões plenárias. A partir desta segunda-feira (4), os vereadores da capital voltam aos trabalhos no plenário Adriano Jorge, enquanto os deputados estaduais retornam às atividades na Aleam nesta terça-feira (5).

O recesso da CMM começou em 9 de julho, enquanto na Aleam teve início no dia 30 de junho. Ambas as Casas Legislativas se preparam agora para a segunda metade do ano, marcada por uma agenda intensa até o encerramento oficial dos trabalhos, previsto para meados de dezembro.

Expectativas para o segundo semestre

Na CMM, as atenções devem se voltar, nos próximos meses, para discussões sobre o orçamento do município para 2026, além de projetos que tratam de mobilidade urbana, revisão do Plano Diretor e demandas das zonas periféricas. Com a proximidade das eleições municipais, também é esperado que o plenário tenha sessões com debates mais acalorados, sobretudo entre parlamentares que pretendem disputar cargos eletivos ou apoiar candidatos nas eleições de outubro.

Já na Aleam, além das discussões orçamentárias do Executivo estadual, os deputados devem se debruçar sobre pautas ligadas à segurança pública, políticas de incentivo ao setor primário, além de projetos voltados à saúde, educação e interiorização de serviços. Também estão no radar fiscalizações sobre a execução de emendas parlamentares e programas do governo estadual, como o “Regulariza Amazonas” e o “Cartão Enchente”.

Encerramento do ano legislativo

De acordo com os regimentos internos, tanto a Aleam quanto a CMM devem encerrar oficialmente o ano legislativo no início da segunda quinzena de dezembro. A data exata depende da conclusão das pautas prioritárias e da votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que tradicionalmente marca o fechamento das atividades parlamentares.

Com a volta das sessões, os parlamentares têm agora cerca de quatro meses para avançar em projetos pendentes e apresentar novas proposições, antes da pausa de fim de ano.