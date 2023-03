CMM mais perto do povo: Caio André abre ‘Câmara Cidadã’, levando mais de 30 serviços gratuitos para a zona leste de Manaus

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), abriu as atividades da primeira edição da “Câmara Cidadã”, na manhã desta quinta-feira (30/03). O evento acontece no Estádio Municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste de Manaus, com expectativa de atrair mais de 10 mil pessoas em dois dias de ações.

As atividades iniciaram por volta das 8h30, com mais de 30 serviços gratuitos para a população de Manaus. Além do presidente da Casa, participaram da abertura os vereadores Lissandro Breval (Avante), Capitão Carpê (Republicanos), Kennedy Marques (PMN), Everton Assis (União Brasil), Marcelo Serafim (PSB), Raiff Matos (DC), Jander Lobato (Progressistas), João Carlos (Republicanos), Diego Afonso (União Brasil) e Glória Carratte (PL).

Ao abrir os trabalhos, o parlamentar falou da importância do retorno do projeto, antes denominado “Câmara Itinerante”. Com a retomada da ação, ele explica que o objetivo é levar o projeto para todas as zonas da cidade, aproximando o parlamento municipal da população manauara, sobretudo as pessoas que têm dificuldades em acessar os serviços.

“A Câmara Municipal se mudou para esse espaço para que nós consigamos estar mais próximos e indo ao encontro dos anseios da população. É isso que nós esperamos e já está sendo um grande sucesso. A população já ansiava com a proximidade desses serviços e a Câmara, em parceria com todos os entes, está conseguindo trazer para a zona leste”, afirmou Caio André.

O projeto Câmara Cidadã continua nesta sexta-feira (31/03), das 8h às 16h.

Estrutura – Reformulado pelo presidente da CMM, a estrutura de 750 metros quadrados vai oferecer ao público emissão de 2ª via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais, atendimento à mulher.]

Além disso, também serão disponibilizados serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagem, esmaltação, entre outros. Ainda, concessionárias como a Águas de Manaus e a Amazonas Energia, além da operadora Claro, também vão atender a população durante os dias.

Parcerias – Para os atendimentos, a CMM firmou parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Entre os parceiros, além da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, estão o Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Sine Manaus.

Além destes, também estão confirmados atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), UniNorte e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).