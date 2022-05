CMM segura pedido de informação sobre viagem do prefeito de Manaus e comitiva para Barcelona

Redação AM POST

Aprovado na sessão plenária da última quarta-feira (11/05), o Requerimento nº 4316 de 2022, de autoria do vereador Amom Mandel (Cidadania) ainda não foi encaminhado à Prefeitura de Manaus. O instrumento legislativo requer informações sobre a viagem do prefeito David Almeida (Avante) e comitiva para a Maratona de Barcelona, na Espanha, há pouco mais de uma semana.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), a tramitação do requerimento está em fase de elaboração de ofício desde o dia 11, ocasião em que foi aprovado. Um requerimento obriga o órgão a responder os questionamentos no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade administrativa, cível e penal.

Para Amom, a demora para encaminhar o documento à Prefeitura mostra o desinteresse da própria presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) em cobrar transparência do prefeito.

“A repercussão nacional sobre o escândalo da viagem a Barcelona continua, mas até agora o sistema da Câmara de Manaus ainda mostra o nosso requerimento de informações como ‘para elaboração do ofício’. Estão há quase uma semana ‘digitando’ o ofício? Ao meu ver, estão segurando o envio do requerimento à Prefeitura e postergando o prazo de resposta do Prefeito”, afirmou Amom.

Continua depois da Publicidade

A viagem paga com recursos públicos virou escândalo nacional, ganhado repercussão nas maiores emissoras de TV do país, como Globo, Record TV e Globo News, além de portais como G1, R7, UOL, O Antagonista, Terra, Metrópoles entre outros.