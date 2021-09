Com administração desastrosa e cheia de polêmicas na CMM, candidatura de David Reis a deputado federal torna-se inviável em 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Desde que assumiu um novo mandato e a presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador David Reis (Avante), acumula polêmicas que devem inviabilizar sua possível candidatura a deputado federal nas eleições de 2022.

Continua depois da Publicidade

Sob os holofotes da construção do prédio Anexo 2 da CMM, orçado em quase R$ 32 milhões, com um processo de licitação, o vereador tem na bagagem contratos milionários, denúncia de nepotismo e até mesmo gasto exorbitante com café. As ações do vereador acontecem em meio aos problemas na saúde e na economia por conta da Pandemia, que ainda assola a população.

A construção do ‘puxadinho’ de David Reis foi barrada pela justiça após ação movida pelos vereadores Rodrigo Guedes e Amom Mandel. O presidente da CMM defendeu a construção e afirmou que, caso não seja feito o novo prédio, ocorrerá um “mal grave e de difícil reparação” mas a justiça não aceitou o argumento.

Paralelo ao gasto milionário que David Reis quer fazer dos cofres públicos, ele também quis alugar 41 pick ups para uso dos presidentes e vices das comissões temáticas da CMM, mesmo cada vereador tendo parte dos R$ 18 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) para este fim. Porém devido pressão popular ele teve que recuar.

Continua depois da Publicidade

Os últimos atos de David Reis a frente da CMM, motivaram a população manifestar na Casa Legislativa contra sua gestão pífia e corrupta.

Após repercussão negativa o político bloqueou comentários em suas postagens nas redes sociais e não se pronunciou sobre o caso que está com grande repercussão nas mídias sociais. Ele também silenciou em suas postagens no Instagram a manifestação dos seguidores que questionam o gasto exorbitante que daria para providenciar o pagamento de indenizações de centenas de ex-servidores da CMM, criar um auxílio para a população, ou, ainda, a construção de 400 casas populares do conjunto habitacional ‘Cidadão Manauara’.