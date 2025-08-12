Com baixa produtividade, deputado Wanderley Monteiro custou mais de R$1,3 milhão aos cofres públicos nos últimos anos

Notícias de Política – O deputado estadual Wanderley Monteiro (Avante), que exerce o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), vem chamando atenção por ser autor de projetos de lei sem relevância para o cidadão comum, ter baixa produtividade no Parlamento, se comparado a maioria dos outros parlamentares e diante disso vustar mais de R$ 1,3 milhão em despesas reembolsáveis pela cota parlamentar entre 2023 e o o primeiro semestre de 2025, segundo dados oficiais.

Além do alto custo em gastos com o cotão, Monteiro acumula 66 faltas nas sessões legislativas do período, refletindo baixa frequência em plenário, conforme levantamento do desempenho parlamentar. O levantamento não leva em consideração o salário do parlamentar, que além da verba de gabinete, alcança a margem de uma remuneração básica de R$ 46 mil com salário líquido mensal de R$ 27.369,50.

Monteiro é ex-vereador e foi eleito para assumir uma das 24 cadeiras na Casa Legislativa, nas eleições de 2022, quando obteve 17.787 votos (0,90%).

Expulsão do partido

Nos bastidores, o clima político no Avante Amazonas se aqueceu nesta semana com a abertura de um processo interno para expulsão do deputado. A decisão foi aprovada por unanimidade pela direção estadual e municipal da legenda, sob a acusação de quebra de fidelidade partidária. Monteiro terá o direito de apresentar sua defesa até o dia 15 de agosto, e o desligamento oficial pode ocorrer até o dia 18 do mesmo mês.

Produtividade

Além disso, o parlamentar tem sido apontado como campeão em projetos de lei sem relevância para o cidadão comum, apresentando baixa produtividade comparado à maioria dos colegas. Em seu primeiro mandato, Wanderley Monteiro já protocolou:

30 Projetos de Lei Ordinária (PLs) em 2023

19 PLs em 2024

16 PLs no ano de 2025 (até agora), sendo 9 relacionados a datas comemorativas e um PL curioso que propõe a proibição da colocação de assentos extras em salas de cinema, teatro e casas de show no Estado do Amazonas.

Alguns exemplos desses projetos instituem datas comemorativas no calendário oficial do estado, como o Dia Estadual do Administrador, Dia do Agente Penitenciário, Dia do Combate aos Crimes contra a Mulher na Internet, entre outros.

Wanderley Monteiro, ex-vereador e eleito deputado com 17.787 votos (0,90%) em 2022, enfrenta agora uma fase delicada tanto na Assembleia quanto dentro do seu próprio partido, onde a expulsão pode ser o desfecho do processo disciplinar.

Outro lado

O Portal AM Post solicitou um posicionamento do parlamentar acerca da produção legislativa e os gastos com a Cota Parlamentar nos últimos anos. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.