Com Bolsonaro de garoto-propaganda, Menezes faz motociata em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Pelo menos 500 motociclistas participaram da motociata realizada, na tarde desse sábado, 28/08, no município de Manacapuru, distante 100 quilômetros de Manaus. Este foi o maior evento realizado pelo interior do Estado, segundo informou o veterano do Exército Brasileiro, coronel Alfredo Menezes (Patriota), que liderou todo o percurso ao lado do delegado Costa e Silva (Patriota).

Continua depois da Publicidade

Os motociclistas percorreram as principais ruas da “Princesinha do Solimões” que contou com participação de lideranças do Moviment Direita Amazonas, clubes de motociclistas, políticos do Estado e demais apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O próximo evento será realizado na cidade de Presidente Figueiredo, no próximo mês.

“Esta foi a maior motociata já realizada no interior em apoio ao nosso presidente. Foi um movimento democrático e ordeiro, sem nenhum incidente, que contou com a participação em peso do povo de Manacapuru. Todos os organizadores estão de parabéns. Agradeço também as pessoas que vieram de Manaus para participar do evento”, agradeceu o coronel.

Os passeios de moto vêm sendo realizados por admiradores do presidente em várias cidades brasileiras. No Amazonas, a motociata conta com a liderança de Menezes e o Movimento de Direita. O primeiro município a realizar o evento foi Itacoatiara.

Continua depois da Publicidade

Convite especial

A mocociata de Manacapuru ganhou incentivo do presidente Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo convidando a população para participar do evento. O vídeo foi publicado nas redes sociais do coronel Menezes, seu principal apoiador no Estado. “Fico muito feliz e honrado com esta iniciativa ao lado do amigo Coronel Menezes. Um forte abraço para todos vocês e que Deus proteja o nosso país. Tenho certeza que, juntos, chegarem a um bom destino nesta pátria maravilhosa”, disse Bolsonaro.