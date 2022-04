“Com certeza saem daqui com mandatos mais fortalecidos”, afirmou Roberto Cidade, no encerramento do 2º Feclam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um sucesso total. Desta forma, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (UB), comemorou o encerramento do 2º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas (Feclam), na noite de quarta-feira. O evento reuniu, durante dois dias, no auditório Belarmino Lins, mais de mil participantes, representantes das 61 câmaras municipais do interior do Estado, além da Câmara Municipal de Manaus (CMM). “Os vereadores, com certeza, saem daqui com seus mandatos mais fortalecidos e conscientes de suas responsabilidades com os cidadãos”, destacou.

Cidade destacou a participação maciça dos vereadores nesta segunda edição, o que prova o desejo dos parlamentares de ampliação de seu conhecimento.“Me alegra muito saber que o Fórum foi bem aproveitado, que houve transferência de conhecimento durante os dois dias de evento. Quem ganha realmente é o povo do nosso Estado, é a população do município mais distante que, com certeza, será beneficiada com a melhoria do desempenho nas câmaras municipais. Agradeço a todos que estiveram conosco durante o 2º Feclam e já deixo o convite para que participem do Feclam 2023”, falou.

Algumas câmaras municipais participaram do Feclam com 100% de seus vereadores, como São Gabriel da Cachoeira, Barreirinha e Caapiranga. “Encerramos o Feclam 2022 com uma ‘Roda de Conversa’. Foi mais uma oportunidade de escutarmos as demandas dos vereadores e buscarmos melhorias para esse evento que, sem dúvidas, é o maior do tipo no País. Tivemos um evento produtivo, com recorde de vereadores participando. Tenho certeza de que os vereadores e os servidores das câmaras municipais saíram com uma mente mais produtiva e vão poder melhorar seus mandatos, seus projetos e as vidas dos munícipes. Agradeço também a todos os servidores desta casa, todas as diretorias envolvidas, todos os deputados que apoiaram o evento e fizeram dele um sucesso”, disse.

Presidente da Câmara Municipal de Novo Airão, a vereadora Nerita Menezes, ressaltou sobre a importância do evento e reconheceu ser uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento do parlamentar e para os municípios, uma vez que abre novos horizontes no que tange a atuação nos legislativos locais.

“Trouxemos para o Feclam os nove vereadores da nossa câmara municipal. Sabemos da importância desse evento e como ele contribui para que possamos ser parlamentares mais atuantes, mais qualificados e para que possamos contribuir ainda mais com as realidades dos municípios que representamos. Parabenizo os deputados estaduais, na pessoa do presidente Roberto Cidade, pela iniciativa tão valorosa”, declarou.