Com contracheque de R$ 40 mil, senador petista festeja aumento de R$ 18 no salário mínimo

O aumento anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de R$ 18 recebeu aplausos do senador Humberto Costa (PT-PE). “Faz o ‘L’”, postou o parlamentar no Twitter, junto com a notícia do incremento que equivale a dois ou três litros de leite.

A remuneração por ser senador pelo PT, entretanto, é bem distante da realidade de um trabalhador que recebe o salário mínimo. Em janeiro, do mesmo modo que os outros parlamentares da Casa, Humberto Costa recebeu R$ 39 mil. Ou seja: por volta de 30 vezes a menor faixa salarial estabelecida por lei. E a distância deve ficar ainda maior fevereiro.

Os vencimentos dos parlamentares da Casa, de acordo com a Agência Brasil deve passar para R$ 41.650, em fevereiro. Assim, neste mês, a renda do petista deve receber um incremento de R$ 2.357. O valor é 130 vezes, em comparação aos R$ 18 de aumento confirmados por Lula para o salário mínimo, para ser oficializado apenas em maio.

Além disso, o aumento que o senador do PT receberá equivale a quase duas vezes a quantia completa do novo salário mínimo mensal anunciado pelo governo: R$ 1.320. Em litros de leite, por exemplo, o aumento poderia garantir a primeira refeição matinal para a população de alguma das menores cidades do Brasil.