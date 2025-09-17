Com críticas à Águas de Manaus, vereadores aprovam projeto que responsabiliza empresas por danos na pavimentação da cidade

Notícias de Política – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou quarta-feira, 17, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 348/2024, de autoria do vereador Professor Samuel (PSD), que obriga empresas de água, energia elétrica, telefonia e gás a realizarem o nivelamento de tampões, caixas de inspeção e tampas metálicas sempre que executarem obras de pavimentação, recapeamento, tapa-buracos ou outros serviços de manutenção em ruas e calçadas da capital.

Durante a votação, os vereadores direcionaram duras críticas às concessionárias que prestam serviços na cidade, em especial à Águas de Manaus. O autor do projeto, o vereador Professor Samuel, responsabilizou a empresa por abrir valas em vias recentemente recuperadas e não realizar a devida recomposição do asfalto.

“Uma chuva de um mês no residencial destrói menos a cidade do que a Águas de Manaus. Ela escolhe principalmente as vias que foram recuperadas. É uma tristeza muito grande ver uma rua ser destruída e a concessionária abrir uma vala que muitas vezes demora a ser recuperada — e quando é, não é da forma correta”, disse o Professor Samuel.

O vereador destacou ainda que a prática acaba trazendo prejuízos diretos à população e sobrecarregando a imagem da Prefeitura de Manaus. “Todo buraco que aparece na cidade de Manaus, a culpa cai em cima da prefeitura. Mas precisamos parar e olhar direitinho para as prestadoras de serviço. Não podemos admitir que a população continue pagando essa conta”, afirmou.

Além da Águas de Manaus, outras empresas também foram citadas como responsáveis por danos às vias públicas. Segundo Samuel, a Cigás tem seguido o mesmo padrão de abrir ruas sem a devida reparação, prejudicando moradores de bairros como São Jorge.

“Esses danos são terríveis. A Águas de Manaus é a maior destruidora de ruas em Manaus, mas não está sozinha. A Cigás também tem rasgado ruas, causando transtornos para a população”, criticou.

O AM POST entrou em contato com a Águas de Manaus e solicitou um posicionamento sobre o projeto e as críticas. O texto aprovado agora segue para sanção ou veto do prefeito David Almeida (Avante). Caso seja sancionado, as concessionárias serão obrigadas a garantir o nivelamento correto das vias, sob pena de sanções administrativas e responsabilização pelos danos causados.