Com destaque na CMM, Rodrigo Guedes promete continuar combatendo privilégios políticos na Câmara dos Deputados

Com uma candidatura diferente, o candidato a deputado federal, Rodrigo Guedes (Republicanos) reafirmou o compromisso de continuar combatendo os privilégios políticos na Câmara dos Deputados. Entre os candidatos, Guedes foi o único a abrir mão do Fundão, recurso alimentado com dinheiro arrecadado dos impostos pelo governo federal e distribuído aos partidos políticos para financiar campanhas eleitorais.

Durante seu mandato como vereador, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Rodrigo Guedes foi responsável por barrar o aumento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, conhecido como Cotão de R$ 18 mil para R$ 33 mil; e o valor da verba de gabinete de R$ 48 mil para R$ 60 mil. Também foi contrário o aumento no salário dos vereadores que sumiu de R$ 15.031,76 para R$ 18,9 mil, abrindo mão do reajuste, Guedes realiza a doação do valor referente ao salário, de forma mensal, para entidades sociais. Guedes também apresentou uma ação contra a construção do segundo prédio anexo da CMM por valor aproximado a R$ 32 milhões.

Como deputado federal, Guedes afirmou que irá lutar pelo fim do foro por prerrogativa de função, prisão em segunda instância e da Lei do Abuso de poder, além de propor a corrupção como crime hediondo e fortalecimento da Lei da Ficha Limpa e da Improbidade Administrativa. Rodrigo Guedes também irá lutar para acabar com o aumento de salários e aposentarias milionárias dos políticos, além de reduzir a quantidade de políticos no Brasil.

“Não estou prometendo fazer um mandato diferente, eu já estou fazendo! Assim como tenho feito no meu mandato de vereador, farei também como deputado federal, não vou permitir que a classe política continue sendo privilegiada enquanto as pessoas passam fome! Chega de salários milionários e regalias! Se o cidadão comum não tem privilégios, os políticos também não devem ter! Serei a voz da população na Câmara dos Deputados”, disse.