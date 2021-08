Com imagens desgastadas, Braga e Omar tentam impressionar eleitores do interior do AM para eleição de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os senadores do Amazonas Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), já investem pesado em suas pré-campanhas nas redes sociais. Apesar da falta de novidade nos discursos para as eleições de 2022, os políticos tem focado nos eleitores do interior do Estado.

Pioneiros na cena política local, Braga e Omar sabem que podem ser beneficiados com esta engenharia política, de ressaltar seus feitos, no interior já que na capital eles enfrentam uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido suas imagens já desgastada, uma vez que tiveram os nomes citado em investigações da Justiça Federal.

Eduardo Braga já foi investigado por suspeita de formação de quadrilha, fraude em licitação, peculato e recebimento de propina entre outras acusações. Já Aziz responde na Justiça por suspeitas envolvendo desvio de recursos públicos. O que mais pesa contra ele, neste pleito, é a memória recente dos eleitores sobre suspeita de participação no desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde do Amazonas, em esquema investigado na operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que predeu a esposa e irmãos do senador.

Omar Aziz busca sua reeleição no Senado Federal enquanto Braga é apontado como pré-candidato ao governo do Estado. Faltando pouco mais de 1 ano para o pleito de 2022, o interior do Amazonas começa a ser alvo dos políticos que buscam barganhar o voto dos eleitores.

Agenda no interior

Na última sexta-feira (30), Omar Aziz participou em Maués, ao lado dos deputados Sidney Leite e Bosco Saraiva, do lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos do município. Estava presente também o prefeito da cidade, Junior Leite, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, o prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo e de Boa Vista do Ramos, Eraldo CB.

Na quarta-feira (28), o senador visitou o Instituto Mulheres Soberanas, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Em ritmo de campanha, Omar Aziz tomou café com as mulheres que fazem parte do instituto e como todo político candidato a reeleição, se colocou à disposição.

Já Eduardo Braga divulgou em suas redes sociais que esteve no sábado (31) em Itacoatiara para ouvir as demanda da população, juntamente com o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) que esteve em sua comitiva. No domingo (31), o senador foi para Silves e Itapiranga.

Investimento em comunicação e marketing

Os dois parlamentares tem gastado das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, recurso usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato, com a contratação de serviços de consultoria em comunicação, marketing e de assessoria de comunicação.

Em 2020, ano do início da pandemia da Covid, Omar Aziz não gastou um centavo do Cotão com esse tipo de serviço. Já no ano anterior, o senador havia torrado R$ 325,2 mil do recurso para custear os “serviços de consultoria em comunicação e marketing” da microempresa de Jefferson Coronel, seu marqueteiro político em campanhas no Amazonas.

Neste ano, segundo o portal da transparência do Senado, Aziz tem gastado desde abril R$ 40 mil por mês, para a contratação de serviços de consultoria em comunicação e marketing.

Eduardo Braga já gastou nos primeiros 6 meses de 2021, o valor de R$ 175 mil com esse tipo de serviço. Conforme o portal da transparência do Senado, o valor foi pago em seis parcelas de R$25 mil a empresa L COELHO SERRA, mas que também se chama ‘ALMOST HEROES DESIGN & MEDIA’, conforme o cadastro da empresa no site da Receita Federal. O estabelecimento fica localizado na Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, e possui capital social de R$ 100 mil.